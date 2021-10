Depois da Caixa e BCP, Crédito Agrícola também avança com emissão de dívida sustentável

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Crédito Agrícola está a preparar-se para avançar com uma emissão de dívida sustentável. Segundo a agência Bloomberg, o banco está a sondar os investidores para perceber se há apetite para realizar uma emissão de obrigações sociais, seguindo os passos da Caixa Geral de Depósitos e do BCP.

O banco liderado por Licínio Pina mandatou quatro bancos de investimento para agendarem uma série de reuniões com investidores na Europa, com o objetivo de sondar o interesse numa nova emissão de dívida sénior, de 300 milhões de euros.







De acordo com a Bloomberg, a operação terá como objetivo financiar ou refinanciar ativos sociais, classificados com critérios ambientais, sociais e de governo societário (ESG, na sigla em inglês). O "road show" arranca já esta segunda-feira, dia 25 de outubro. Credit Agricole CIB, BBVA, J.P. Morgan e UniCredit são os bancos responsáveis pela operação.



Leia Também BCP aposta no "S" para estreia nas emissões de dívida sustentável O "road show" arranca já esta segunda-feira, dia 25 de outubro. Credit Agricole CIB, BBVA, J.P. Morgan e UniCredit são os bancos responsáveis pela operação.

Os novos títulos deverão ser classificados com um "rating" de Ba2 pela Moody's.



O BCP avançou com uma operação semelhante no final de setembro. Já a Caixa fez a estreia dos bancos nacionais na colocação de títulos sustentáveis.