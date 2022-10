Novo ministro das Finanças britânico quer mostrar aos mercados credibilidade das contas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo ministro das Finanças britânico tem-se desdobrado em entrevistas e já este domingo reafirmou à BBC que vai convencer os mercados da credibilidade orçamental do Reino Unido, depois do primeiro plano falhado da primeira-ministra Liz Truss.





"Nenhum Governo pode controlar os mercados e nenhum ministro das Finanças deve procurar fazê-lo", afirmou Hunt à cadeia televisiva britânica, explicando depois a estratégia que adotará para convencer os investidores.



"Há uma coisa que podemos fazer, e que eu irei certamente fazer, que é demonstrar aos mercados – aliás, ao mundo em geral, às pessoas que estão em casa a ver [esta entrevista] – que contabilizaremos adequadamente cada cêntimo do nosso programa de impostos e de despesas", enfatizou.





O mercado de dívida britânico tem estado a ser altamente pressionado pelos investidores, desde o dia 23 de setembro, com a venda acelerada de obrigações a pressionar os juros do país face às dúvidas sobre o míni orçamento apresentado pelo anterior ministro das Finanças de Truss, Economia Kwasi Kwarteng.





A crise desencadeada pelo polémico mini-orçamento de Kwasi Kwarteng, e dez dias após anunciar que iria acabar com o imposto de 45% sobre os rendimentos superiores a 150 mil libras por ano, Liz Truss foi forçada a recuar no seu plano orçamental.





O primeiro teste às mudanças no Governo britânico – e à política orçamental do país – terá lugar esta segunda-feira, quando os títulos do Tesouro britânico voltarem a negociar depois de o Banco de Inglaterra ter dado por concluído o programa de compra de dívida para fazer face à pressão dos investidores.