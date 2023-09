"O tema Luanda Leaks está fechado para a CMVM"

O supervisor dos mercados financeiros fechou o "dossier" do Luanda Leaks. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) fez mais de uma dezena de comunicações ao Ministério Público relativas a auditoras, o que põe fim ao seu papel no caso.



"O tema Luanda Leaks para a CMVM e para a supervisão de auditoria está fechado", afirmou José Miguel Almeida, administrador da CMVM, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados globais do sistema de controlo de qualidade da auditoria do ciclo 2022/2023.



Em causa está a investigação realizada em 2022 pelo consórcio internacional de jornalistas, que concluiu que Isabel dos Santos, ligada a várias empresas nacionais, terá desviado mais de 100 milhões da Sonangol para contas no Dubai.



No seguimento das investigações, foram instauradas ações de supervisão relativas a nove auditoras. Após parte das investigações terem resultado no encerramento de processos, houve um total de 12 comunicações ao Ministério Público, o que põe fim ao papel da CMVM.



José Miguel Almeida alerta que casos como o Luanda Leaks, mas também a falência do Banco Espírito Santo (BES) "marcaram" a atividade de auditoria, mas também a sociedade. Considera, contudo, que "tem havido um esforço concreto para melhorar a qualidade da auditoria".