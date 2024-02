OPEP "não está preocupada" com saída de Angola

Angola foi aceite como membro da OPEP a 14 de dezembro de 2006 e entrou como membro em janeiro de 2007.



No anúncio da saída do grupo, o ministro angolano dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro de Azevedo, disse que o país sentia que "Angola não ganha nada mantendo-se na organização e, em defesa dos seus interesses, decidiu sair".



"Quando vemos que estamos nas organizações e as nossas contribuições, as nossas ideias, não produzem qualquer efeito, o melhor é retirarmo-nos. Entrámos em 2006 voluntariamente e decidimos sair agora também voluntariamente. E esta não é uma decisão irrefletida, intempestiva", referiu, na altura, Diamantino Azevedo.



Numa das últimas reuniões em que participou, o governador de Angola na OPEP alertou que Luanda tinha rejeitado a quota atribuída pelo cartel, que previa uma redução da produção e que ia - contra a decisão do grupo - manter a meta de 1.180 mil barris por dia para 2024, entrando assim em colisão com os restantes membros.







Procura mantém-se robusta, garante OPEP

A saída de Angola da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), anunciada em dezembro, não preocupa o grupo, com o secretário-geral a ressalvar que, por vezes, a saída de membros é temporária."Não é a primeira vez que um membro deixa a organização por razões próprias. Temos membros que saíram e membros que entraram, e", disse Haitham Al Ghais à agência Reuters, à margem da Cimeira Mundial de Governos. Angola anunciou a 21 de dezembro que iria deixar a OPEP . A decisão fez cair os preços do petróleo na altura, gerando dúvidas sobre a coesão do grupo de exportadores. À Reuters,



Apesar de a Arábia Saudita ter anunciado que vai adiar o aumento da capacidade de produção de petróleo, o secretário-geral da OPEP garante que isso não significa que a procura por crude esteja a cair.



"Quero ser claro: não posso comentar a decisão da Arábia Saudita, mas isto não deve ser, de modo algum, interpretado como sinal de que a procura está a cair", disse Haitham Al Ghais.



A 30 de janeiro, o Governo saudita ordenou que a petrolífera estatal Aramco reduzisse as suas metas de capacidade de produção máxima para 12 milhões de barris por dia, 1 milhão abaixo da meta anunciada em 2020 que seria atingida em 2027.





A Reuters diz, com base em informação avançada por fontes não identificadas, que esta mudança de rumo foi planeada ao longo de seis meses e foi fundamentada no facto de o excesso de capacidade do país não estar a ser monetizado.



A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo.



No seu relatório de outubro, a OPEP elevou a estimativa de procura por petróleo a médio e longo prazo. "Mantemos o que foi publicado no nosso 'outlook' mais recente, acreditamos firmemente que [a procura] é robusta", disse Al Ghais.