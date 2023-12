Angola rompe com a OPEP e sai 16 anos depois

Leia Também Angola rejeita cortar quotas e entra em rota de colisão com OPEP+

Leia Também Petróleo valoriza após anúncio de corte de produção da OPEP+

Angola foi aceite como membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a 14 de dezembro de 2006. No mês em que a sua entrada faz 16 anos, o Governo do país anunciou que vai deixar a Organização.(OPEP), em comunicação feita pelo seu Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro de Azevedo", pode ler-se num comunicado publicado esta quinta-feira."Angola sempre cumpriu com as suas obrigações e lutou o tempo todo para ver a OPEP se modernizar, ajudar os seus membros a obter vantagens. Sentimos que neste momentoe, em defesa dos seus interesses, decidiu sair", explicou o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, na sala de imprensa do Palácio Presidencial."Quando vemos que estamos nas organizações e as nossas contribuições, as nossas ideias, não produzem qualquer efeito, o melhor é retirar-se. Entrámos em 2006 voluntariamente e decidimos sair agora também voluntariamente. E esta não é uma decisão irreflectida, intempestiva", referiu ainda Diamantino Azevedo.Esta decisão de Angola tem uma, política e económica. Por um lado, este rompimento com uma organização onde, no seu formato mais alargado, a OPEP+, estão países árabes e a Rússia é mais um dado revelador de que a aproximação aos Estados Unidos é um dado real. Numa outra vertente, esta saída mostra que Angola precisa rapidamente de liquidez para satisfazer os seus compromissos financeiros.De outubro até final deste ano, tal como noticiou o jornal Expansão , o Governo tem dívida para pagar no valor total de 7,1 mil milhões de dólares.

O Governo ainda tem de pagar 7,1 mil milhões de dólares (6,4 mil milhões de euros) em dívida este ano, sendo que os cofres públicos se encontram depauperados. Neste contexto, as receitas com a venda de petróleo são fundamentais e não se compatibilizam com os cortes na produção que a OPEP quer impor.





Rota de colisão com a OPEP+

Preços do petróleo reagem em baixa

West Texas Intermediate, perde 1,67% para 72,98 dólares por barril. Por sua vez, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cai 1,57% para 78,45 dólares por barril.





Numa das últimas reuniões em que participou, o governador de Angola na OPEP alertou que, que previa uma redução da produção e que ia - contra a decisão do grupo - manter a meta de 1.180 mil barris por dia para 2024, entrando assim em colisão com os restantes membros."Não nos revemos no 1.110 mil de barris/dia que é refletido no documento [comunicado da OPE] e continuamos com a nossa proposta que é de 1.180 mil barris/dia. Este montante é o que faremos o esforço de produzir durante o ano de 2024", afirmou Estevão Pedro, em declarações à Lusa, no final dessa reunião a 30 de novembro.O representante de Luanda na OPEP sublinhou que Angola tinha apresentado uma quota de acordo com o que podia e pretendia produzir, mas, numa reunião em que, como não é habitual, as quotas foram decididas sem unanimidade, foi formalizada uma carta expressando esta posição."O que faltou na reunião foi o critério habitualmente utilizado que é a unanimidade", lamentou, considerando que a posição de Angola deveria "ser aceite",Já na altura, Estevão Pedro fez saber que a permanência de Angola na OPEP ia depender da resposta à carta enviada pelo Governo do país.Esta discórdia entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo tem marcado as últimas reuniões ministeriais da organização, uma vez que os membros com mais poder, incluindo o líder "de facto" a Arábia Saudita, têm feito pressão para uma redução das quotas, como forma de aumentar os preços e recuperar de uma descida da cotação do crude.Os preços do petróleo estão a reagir em baixa e a desvalorizar mais de 1%. Os preços da matéria-prima a negociar em Nova Iorque, oAngola é o terceiro maior produtor de crude de Àfrica, segundo dados de um estudo do Instituto de Energia referentes aos números de produção de 2023. Em primeiro lugar está a Argélia, que não está na OPEP, com 1.474 mil barris diários e, em segundo, a Nigéria com 1.450 mil barris por dia.A saída da nação africana reduz a organização a 12 membros, após a saída do Qatar em 2019, a Indónesia, cuja adesão está suspensa desde 2016 e o Equador em 2020."De uma perspetiva de fornecimento petrolífero o impacto é minímo dado que a produção de crude em Angola estava numa rota descendente e para aumentar a produção seriam necessários investimentos elevados", explicou à Reuters o analista da "commodities" do UBS Giovanni Staunovo."Ainda assim, os preços estão a cair devido às procupações de coesão da OPEP+ como um grupo, mas não há indicação de que mais pesos pesados dentro da aliança queiram seguir a decisão de Angola", salientou.