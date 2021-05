Os chineses na Mota, o fim da Libor e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

O Bank Millennium, detido a 50,1% pelo BCP, apresenta os números do primeiro trimestre esta terça-feira antes da abertura da bolsa. O banco polaco anunciou ter decidido constituir provisões de 121 milhões de euros e indicou que os resultados do primeiro trimestre deveriam ser negativos. Por essa razão, os analistas do Caixa Bank BPI estimam que o BCP, que reporta contas no dia 17, registe lucros de 48 milhões de euros no período de janeiro a março – o que consideram ser um bom resultado tendo em conta as provisões do Bank Millennium associadas aos riscos legais com os empréstimos hipotecários em moeda estrangeira. Na sessão de ontem, o BCP disparou 6,43%.