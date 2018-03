Paulo Macedo: Caixa tem 3,5 milhões de clientes isentos de comissões

A CGD tem actualmente cerca de 3,5 milhões de clientes isentos de comissões, revelou Paulo Macedo no Parlamento. O presidente executivo do banco público sublinhou ainda o compromisso da instituição financeira em manter um "tratamento diferenciado" para jovens e reformados.



O banco público tem cerca de 4,5 milhões de clientes, apresentando uma quota de mercado de 22% no segmento de particulares. Ora, destes, cerca de 3,5 milhões de clientes conseguem estar isentos do pagamento de comissões, revelou Paulo Macedo, no Parlamento, esta quarta-feira.



A CGD mantém "um conjunto de isenções aos reformados que não tem paralelo" no sistema financeiro nacional, frisou o presidente da CGD. Há cerca de 600 mil reformados isentos de encargos e 750 mil jovens isentos. No total, cerca de 3,5 milhões de clientes não pagam comissões de manutenção de conta.





Isto apesar de, ao longo do último ano, alguns clientes terem perdido esta isenção. Em Setembro, a domiciliação de ordenado deixou de ser suficiente para conseguir esta isenção e, a partir de Maio, os jovens entre os 26 e os 29 anos também vão perder esta "benesse".





"O nosso compromisso é de que compararemos sempre bem com os outros bancos" no que diz respeito às isenções para jovens e reformados, frisou Paulo Macedo. A intenção do banco público é "quer aos jovens, quer aos reformados, continuar a ter um tratamento diferenciado", concluiu.