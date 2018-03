Como espera a CGD renegociar o plano estratégico?

mais votado

liderança e... LIDERANÇA no que mais importa !

Há 44 minutos



Liderança, sim, nas várias quotas-de mercado (depósitos, crédito, fundos etc,)



Mas LIDERANÇA PRINCIPALMENTE:

na Ética,

no Rigor,

na defesa do interesse do Cliente,

na qualidade do serviço ao Cliente,

no apoio aos Portugueses no tocante ao estimulo à Poupança,

na Democratização e extensão dos benefícios da Gestão de Ativos a toda a População,

no apoio ao aumento da Literacia Financeira,

na assunção de uma Responsabilidade Social,

na Defesa de Causas Nobres,

na defesa e no exemplo de aplicação de princípios de Meritocracia,

na motivação dos Recursos Humanos,

no índice de satisfação e felicidade do Pessoal,

na erradicação do nepotismo, tachismo, compadrio, assédio e descriminações de género ou quaisquer outras,

na defesa da Língua Portuguesa,

no apoio aos Povos-Irmãos,

na Produtividade,

na Competência,

na Sofisticação Tecnológica,

e, “Last but not Least” ,

como reconhecimento público do que se acaba de enumerar,

no Ranking das marcas de maior prestígio no meio bancário Português.