Paulson: "Não recomendo a ninguém investir em criptomoedas"

Conhecido pelas suas apostas contrárias que lhe valeram milhões, em particular na crise do subprime, John Paulson tem-se mantido afastado do mundo das criptomoedas. 14 anos depois da crise financeira, o bilionário identifica novamente sinais de elevada especulação no mercado. Ainda assim, o investidor considera que as criptomoedas vão provar ser uma bolha "sem valor".





Enquanto a maioria dos investidores mundiais via o valor das suas carteiras esfumar-se, devido à crise do subprime, Paulson recorreu a estratégias de "short selling" para ganhar com o colapso do mercado hipotecário norte-americano. Uma aposta que rendeu 20 mil milhões de dólares naquela que foi a maior crise financeira desde a Grande Depressão. Desde então o investidor não teve outra oportunidade de investimento igual.





Em entrevista à Bloomberg, Paulson mostrou-se preocupado com o aumento dos preços, adiantando que a rápida expansão da oferta de dinheiro pode puxar pela inflação bem acima das expectativas do mercado e o ouro é um bom ativo para proteger a carteira neste momento.





Já quanto às criptomoedas, Paulson argumenta que estes ativos são uma bolha que vai "eventualmente provar ser sem valor". "Não recomendaria a ninguém investir em criptomoedas", adiantou o investidor.





Longe dos holofotes nos últimos anos, Paulson tranformou, no ano passado, o seu hedge fund num family Office, depois dos ativos terem recuado para cerca de nove mil milhões de dólares em 2019, face aos 38 mil milhões que geria em 2011.