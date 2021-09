Supervisor dos EUA avisa que plataformas cripto precisam de regulação para sobreviver

Leia Também Agosto quente no mercado cripto com atenções voltadas para alternativas à bitcoin ou ether

As plataformas de trading de criptomoedas poderão estar a pôr a própria sobrevivência em risco caso não trabalhem em conjunto com os reguladores, avisa o presidente da US Securities and Exchange Commission (SEC). Em entrevista ao Financial Times , Gary Gensler alerta que a indústria avaliada em mais de 2 biliões de dólares é demasiado grande para existir fora do enquadramento de políticas públicas.Gensler considera que os criptoativos não são diferentes de quaisquer outros no que diz respeito aos imperativos regulatórios da proteção dos investidores, do controlo de atividades ilícitas ou da manutenção da estabilidade financeira."Com um valor mundial de cerca de 2 biliões de dólares, está num nível e tem uma natureza que, se tiver alguma relevância dentro de cinco a 10 anos, tem de ser dentro do enquadramento de políticas públicas". "A história diz-nos que não dura muito se não for assim. As finanças são, em última análise, uma questão de confiança", apontou o líder da SEC, ao FT.Gensler expressou desilusão com a resposta da indústria à sugestão que fez para que as plataformas de trading de criptoativos passassem a registar-se na SEC por forma a que as criptomoedas fossem tratadas como ativos regulados. "Falem connosco, venham ter connosco", apelou. "Há muitas plataformas que estão em operação hoje que fariam melhor em relacionarem-se".As plataformas de trading de criptoativos são um negócio em ascenção nos Estados Unidos: a Coinbase, que negoceiam na bolsa de Nova Iorque, registou lucros de 1,6 mil milhões de dólares no segundo trimestre, por exemplo. No entanto, a regulação do setor não é ainda clara e Gensler tem pedido ao Congresso para tornar mais clara a autoridade do supervisor neste campo. Esta quarta-feira, o líder da SEC irá falar no Parlamento Europeu sobre o mesmo assunto.