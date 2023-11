PC chinês sugere maior controlo sobre sistema financeiro para "prevenir riscos"

O Partido Comunista Chinês comprometeu-se esta quarta-feira a "reforçar a supervisão financeira" para "prevenir e neutralizar eficazmente riscos", numa altura em que as autoridades locais enfrentam altos níveis de endividamento e a crise imobiliária pesa sobre a recuperação económica.Tratam-se das principais conclusões do comunicado divulgado pela imprensa oficial após a sexta "Conferência Nacional sobre o Trabalho Financeiro", que se realiza a cada cinco anos, desde 1997, e reúne dirigentes nacionais, reguladores e banqueiros, para abordar o estado do setor financeiro e delinear potenciais reformas."Devemos manter a prevenção e o controlo dos riscos como o tema eterno do trabalho financeiro", lê-se no comunicado emitido no final da conferência, realizada à porta fechada durante dois dias e liderada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, e os outros seis membros do Comité Permanente do Politburo do Partido Comunista Chinês (PCC), a cúpula do poder na China.O documento reconheceu a existência de "muitos riscos económicos e financeiros ocultos" e "problemas de corrupção e caos financeiro" e apontou a necessidade de "reforçar" as "fracas" capacidades de supervisão do setor, através de um aumento do controlo pelo PCC.O relatório fez ainda duras críticas ao historial do setor financeiro, num sinal da insatisfação dos dirigentes nacionais."O caos financeiro e os problemas de corrupção repetem-se e as capacidades de supervisão financeira e de governação continuam a ser fracas", lê-se no relatório."Devemos ter consciência de que as várias contradições e problemas do setor financeiro estão inter-relacionados e influenciam-se mutuamente, e que algumas destas questões são muito visíveis", acrescentou.Uma das questões abordadas na reunião foi o excesso de endividamento dos governos locais.Segundo o Fundo Monetário Internacional, as autoridades locais na China acumularam cerca de nove biliões de dólares de "dívida oculta" - mais do dobro face a 2017 - através de canais de financiamento informais, incluindo entidades semipúblicas criadas para contornar as limitações ao endividamento das autoridades regionais e que se multiplicaram no país ao longo da última década.A isto somam-se 5,2 biliões de dólares de dívida oficial detida pelos governos locais e regionais da China, que foram autorizados a emitir obrigações de refinanciamento no valor de cerca de 137 mil milhões de dólares, desde o final de setembro, para cumprir os prazos de vencimento das suas dívidas, informou hoje o jornal de Hong Kong South China Morning Post."É necessário estabelecer um mecanismo a longo prazo para prevenir e resolver os problemas da dívida local (...) e otimizar a estrutura da dívida das administrações locais e centrais", referiu o comunicado.Sobre a crise no setor imobiliário, que resultou na entrada em incumprimento de dezenas de construtoras, as autoridades comprometeram-se a melhorar a gestão macroprudencial do setor e satisfazer as "necessidades razoáveis" de financiamento dos construtores públicos e privados.A conferência foi a primeira reunião deste tipo desde que Pequim revelou, em março, uma mudança radical na sua arquitetura de regulação financeira.As medidas incluíram a criação de uma Comissão Financeira Central liderada pelo Partido Comunista, um super-regulador que vai supervisionar instituições governamentais como o Banco do Povo da China (banco central) e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e que recrutou quase 100 novos funcionários nas últimas semanas.A conferência reiterou os apelos do Governo para que mais capital seja direcionado para a inovação tecnológica, a indústria transformadora avançada e as pequenas e médias empresas.A conferência seguiu-se ao anúncio, na semana passada, dos planos do Governo central para emitir o equivalente a 130 biliões de euros em dívida pública para financiar projetos de infraestruturas e várias outras medidas destinadas a reforçar a confiança dos investidores.O relatório sublinhou que a política monetária da China "vai permanecer prudente" e que a taxa de câmbio da moeda chinesa, o yuan, vai ser gerida a um "nível razoável e equilibrado".