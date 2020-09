Pedro Abrunhosa fica com 2% da Media Capital. Quase tanto como Cristina Ferreira

36,85 milhões de euros





Pedro Abrunhosa e António Carvalho juntam-se assim ao lote de novos acionistas da dona da TVI, com o aval da Pluris, do empresário Mário Ferreira, que detém cerca de 30% do grupo.



O cantor e produtor musical Pedro Abrunhosa passa a deter uma participação de 2% na Media Capital, dona da TVI, através da empresa Boom Studios, da qual é dono, de acordo com o comunicado enviado nesta quinta-feira à CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários).Assim, a empresa de estúdios musicais passa a ser dona de mais de 1.690.264 ações da Media Capital, equivalentes a 2% do capital social. Esta entrada do cantor na empresa surge na sequência da assinatura de vários contratos-promessa para a venda de 64,47% da Media Capital por, comunicados pela Prisa no passado dia 4 de setembro.Para além desta participação de Pedro Abrunhosa, foi comunicada hoje a entrada de António Carvalho com uma quota também de 2%.Ambas as participações quase que equivalem a daTriun, Zenithodyssey, Fitas & Essências e, em nome individual, o empresário Manuel Ferreira Lemos, que juntos detêm 47,5% do capital da empresa. Resta saber quem são os detentores dos restantes 16,97% vendidos pela Prisa. Alguns podem não ser comunicados, uma vez que tal só é obrigatório nas participações superiores a 2%.



Neste lote de cinco novos acionistas, é a Triun que fica com a maior fatia da dona da TVI, após ter anunciado a compra de 16.902.636 ações, representativas de 20% do capital e dos direitos de voto da Media Capital, num acordo concluído a 03 de setembro.