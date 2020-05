Petrolíferas europeias disparam com resultados e subida do crude

As petrolíferas europeias negoceiam em forte alta nas bolsas europeias esta terça-feira, beneficiando sobretudo pelo efeito combinado da recuperação das cotações do crude e pelos resultados positivos de duas das maiores companhias do setor.

O índice Stoxx Oil & Gas avança 4,81%, sendo o principal responsável pelo avanço de quase 2% do generalista Stoxx600. Entre as 20 componentes do índice das petrolíferas europeias apenas uma negoceia em queda.

A Repsol lidera os ganhos entre as petrolíferas europeias (sobe 7,5%), depois de ter anunciado resultados acima do esperado pelos analistas.

A petrolífera espanhola registou lucros de 447 milhões de euros, 27,7% abaixo do registado no período homólogo, mas bem acima dos 330 milhões de euros estimados pelos analistas.

A Total também deu boas notícias aos investidores, já que os lucros desceram 35% no primeiro trimestre, para 1,78 mil milhões de dólares, mas bem acima dos 1,57 mil milhões de dólares estimados pelos analistas.

Além disso a companhia francesa anunciou que vai pagar a última tranche do dividendo do exercício do ano passado (68 cêntimos por ação) e anunciou que vai pagar 66 cêntimos relativos ao primeiro trimestre. Um valor que é igual ao do período homólogo e que está a ser recebido de forma positiva na bolsa.



As ações da Total disparam 6,1% e outras petrolíferas europeias também marcam ganhos acentuados. A BP valoriza 4,8%, a Royal Dutch Shell sobe 4,5% e a Eni avança 4,2%.

Em Lisboa a Galp Energia soma 2,44% para 10,275 euros, a aliviar de uma subida máxima de 4%.

Petróleo recupera

As petrolíferas estão também a beneficiar com a recuperação sustentada das cotações do petróleo. O WTI sobe já pela quinta sessão consecutiva em Nova Iorque (ciclo de ganhos mais forte em nove meses) e avança 10,64% para 22,56 dólares. Em Londres o Brent soma 7,24% para 29,17 dólares.

Em Cushing, Oklahoma, o ponto de entrega do petróleo físico, a Genscape anunciou um aumento semanal de 1,8 milhões de barris nos inventários, o que, a ser confirmado ser na próxima quarta-feira, será a menor subida desde meados de março.



Enquanto isso, a diferença entre os preços dos contratos para entrega em junho e para entrega em julho diminuiu, indicando que as preocupações sobre uma possível sobrecarga do espaço de armazenamento possam estar a diminuir.