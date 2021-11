"Piada" de Jamie Dimon pode custar quase 20 mil milhões de dólares ao JPMorgan Chase

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"O JPMorgan Chase e o Partido Comunista chinês comemoram 100 anos de existência este ano. Acredito que nós seremos quem vai durar mais tempo".





Esta piada proferida pelo CEO do banco norte-americano, Jamie Dimon, durante uma conferência de Hong Kong tornou-se viral e pode afetar a exposição da instituição a um património de 19,7 mil milhões de dólares em território asiático.



A contas são feitas por uma fonte próxima do banco, contactada pela Bloomberg. O cálculo tem em por base os empréstimos e depósitos, transações e investimentos do banco norte-americano na China.





Confrontado pela imprensa internacional com esta brincadeira do CEO, um porta-voz do Governo chinês recusou comentar o assunto: "acho que não é necessário comentar um discurso que só pretende chamar a atenção", rematou.



Mais tarde, Dimon, através de um comunicado lamentou o sucedido: "não devia ter tecido este comentário. Estava a penas a tentar sublinhar a força do nosso banco. Espero que continuemos na China, durante muito tempo", afirmou o CEO.



No início deste ano, o JPMorgan tornou-se o primeiro banco de Wall Street a investir num homólogo chinês, ao aplicar 410 milhões de dólares na compra de uma participação no China Merchants Bank.