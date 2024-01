Portefólio da Corum em Portugal atinge 130 milhões de euros

A Corum atingiu umem Portugal. O número foi avançado pela gestora de fundos de imobiliário comercial na apresentação dos resultados globais de 2023.No ano passado, a empresa sediada em França – e que além de Portugal está presente na Áustria, na Holanda e na Alemanha - fez 25 aquisições nestes mercados, no valor global de mil milhões de euros.A captação de poupanças atingiu 1.200 milhões de euros (a diferença para a perspetiva de 1.300 milhões indicada há poucas semanas pelo "country manager" tem a ver com as subscrições por parte de institucionais).A compra mais recente em território nacional foi a de umpor 28,6 milhões de euros que está arrendado à Olicargo num contrato de 19,4 anos.O portefólio de 130 milhões de euros está concentrado sobretudo nos setores do retalho, logística, industrial e escritórios.A equipa liderada pelo "country manager" Miguel Costa Santos esclareceu ainda que o número de imóveis analisados pela gestora é muito superior: no sul da Europa são analisadas oportunidades de negócio no valor de 5 a 6 mil milhões de euros por ano.A nível global, a Corum gere mais de 7,5 mil milhões de euros de poupanças de 120 mil investidores nos três fundos de imobiliário comercial que comercializa (um deles ainda é vendido apenas a profissionais mas vai "em breve" receber autorização para a venda ao retalho).No fundo mais antigo ("Corum Origin", que compra e arrenda imobiliário comercial na Zona Euro), a gestora conseguiu uma rentabilidade de 6,06%, acima do objetivo de 6%. A taxa interna de rentabilidade, que leva em linha de conta os dividendos distribuídos, assim como as comissões pagas pelo investidor, atingiu 6,84% a 10 anos.Já no mais recente, o "Corum XL", que atua também fora da zona da moeda única, a rentabilidade foi 5,4%, acima dos 5% traçados como meta. No entanto, por ser um fundo mais recente (criado em 2017) e devido ao facto de a Corum estar impedida de vender imóveis nos primeiros cinco anos, a taxa interna de rentabilidade foi de 4,28% a cinco anos. Neste indicador, o objetivo é uma taxa 10% a 10 anos.