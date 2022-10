Apesar da pandemia, da guerra na Ucrânia e da pressão inflacionista, as agências de "rating" e os mercados financeiros têm demonstrado confiança na economia e contas públicas de Portugal, defende o secretário de Estado do Tesouro. O país conseguirá, por isso, voltar a reduzir a dívida pública, eliminando o excesso contraído devido à pandemia, segundo João Nuno Mendes.



"A confiança internacional na economia portuguesa e nas contas públicas tem sido muito visível e valorizada pelas agências de 'rating' numa altura em que os juros estão a subir muitíssimo", afirmou o governante na abertura da conferência anual da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Exemplificou que os juros da dívida pública portuguesa a dez anos agravou até próximo de 3%, o que compara com 0,5% no início do ano. Contudo, o diferencial face a Itália reduziu-se de 70 pontos base para 130 pontos base.



Medina quer cortar custos para entrar em bolsa Leia Também

"Demonstra a confiança do mercado", disse o Secretário de Estado, sublinhando que, no mês passado, tanto a Standard and Poor's como a DBRS subiram o "rating" de Portugal. "Desde 2011 que o Estado não tinha uma notação tão elevada."É neste cenário que o Governo garante que continuará a diminuir a dívida pública, sendo que o Ministério das Finanças já tinha avançado, no reporte dos procedimentos por défices excessivos, estimar que dívida pública caia para 118,9% do PIB este ano (quando em abril apontava para 120,7%).