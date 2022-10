Vem aí o PPR europeu. O que espera o setor?

roduto de reforma pan-europeu (PEPP). Este instrumento entrou em vigor em março de 2022, mas ainda aguarda regulamentação a nível nacional, o que o Governo prometeu resolver até final do ano.Para o setor e especialistas deste mercado este novo produto financeiro tem potencial para cativar os investidores. Mas deixam dois alertas. Por um lado, consideram que é necessário garantir incentivos, sobretudo de entrada, e, por outro, alertam para a demora no arranque deste produto.

Leia Também Só 27% das poupanças dos portugueses estão em ativos financeiros

Leia Também Falta de confiança no setor financeiro está a minar investimento sustentável, alerta especialista da ESMA

"Os PPR foram criados por Miguel Cadilhe porque tinham um incentivo brutal no arranque. Depois por razões várias, esse benefício caiu e, com isso, a procura também", reconheceu José Galamba de Oliveira, presidente Associação Portuguesa de Seguradores (APS) durante a conferência anual da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) "O PEPP pode ser uma oportunidade para ser um produto a longo prazo", acrescentou Galamba de Oliveira. Também João Pratas, presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) também considera este um produto interessante, mas pede cautela."Parece-me muito interessante um produto europeu em que as pessoas possam mudar", afirmou. No entanto, João Pratas antecipa que este produto vai mudar muito pouco a oferta que já existe em Portugal nesta matéria. "O PEPP não vai mudar muito o que já temos. Já temos fundos de pensões com este funcionamento", diz.Por sua vez, Adelaide Cavaleiro, diretora do BBVA Asset Management que foi indicada para a administração da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), alertou ainda que o sucesso depende do contínuo investimento na literacia financeira. "A capacidade de poupar é pouca. O principal problema é as pessoas não terem noção da necessidade de poupar", referiu.O PEPP entrou em vigor em março de 2022, mas ainda aguarda regulamentação a nível nacional. Durante a conferência, o secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes avançou que "contamos dentro deste ano ter o produto PEPP regulamentado e o regime fiscal aplicável". criação de um regime fiscal do PEPP alinhado com o do regime público de capitalização.