Preço das casas resiste este ano e cai em 2021

A Moody’s prevê que os preços das casas na Europa ainda aumentem este ano e que só diminuam em 2021. O maior impacto será sentido no Sul, Portugal incluído, onde os países são mais dependentes do turismo, com quedas que deverão atingir os 2%.

Preço das casas resiste este ano e cai em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.