PSI-20 entra em baixa no último dia do ano

5.560,74 pontos e 10 das 19 cotadas no vermelho. A quebra -- que acompanha o desempenho das principais praças europeias -- não será, no entanto, suficiente para travar o índice de referência nacional de subir no acumulado do ano.A Corticeira Amorim lidera as perdas, com uma desvalorização de 1,08% para 11 euros por ação. A Altri (-0,53%), a Jerónimo Martins (-0,43%) ou a Galp Energia (-0,26%) também estão entre as cotadas que negoceiam no vermelho.

0,1405 euros por ação, apesar de ter anunciado esta manhã ao mercado o impacto positivo de uma venda dentro do grupo. O Banco Internacional de Moçambique (BIM), que é detido na maioria do capital pelo português, vai vender 70% do capital da Seguradora Internacional de Moçambique (SIM) à Fidelidade por 46,8 milhões de euros.





Esta sessão será mais curta devido às comemorações de Ano Novo. principais praças estão em queda ligeira, na sessão desta sexta-feira. O Stoxx 600, o índice que agrega as maiores empresas da Europa, cede 0,06%, pressionado especialmente pelo turismo.Esta sessão será mais curta devido às comemorações de Ano Novo. Os principais índices da Alemanha, Espanha e Itália já estão fechados e o volume de negociações é quase 80% inferior à média dos últimos 30 dias.

O BCP cede 0,45% paraEm sentido contrário, o grupo liderado por Miguel Stiwell d'Andrade está a travar as perdas. A EDP avança 0,06% para 4,84 euros a EDP Renováveis ganha 0,37% para 21,82 euros. Ainda na energia, a Greenvolt também valoriza: 0,16% para 6,40 euros.Lisboa acompanha assim a tendência na Europa, onde as(Notícia atualizada às 8:50)