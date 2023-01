Quatro tecnológicas portuguesas fazem curso para a bolsa

O TechShare da Euronext, um programa que visa educar tecnológicas sobre o mercado de capitais, vai arrancar esta quinta-feira e este ano conta com quatro empresas portuguesas – a iLof - Intelligent Lab on Fiber, a Watgrid, a GoParity e a Zumub – cujo objetivo central é que as tecnológicas europeias considerem financiar-se em bolsa. Em Portugal, a tarefa não tem, no entanto, sido fácil.





