S&P500 cai 1,05% para 3.338,21 pontos, o Nasdaq Composite recua 1,47% para 9.607,98 pontos e o Dow Jones abriu o dia a perder 0,99% para 29.929,47 pontos.



(Notícia atualizada às 15:12)

O governo da China divulgou um aumento nos casos de pessoas infetadas com o surto Covid-19, nesta sexta-feira. Fora de Pequim, a Coreia do Sul registou 100 novos casos, enquanto mais de 80 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus no Japão.No entanto, as esperanças de que os bancos centrais das maiores economias asiáticas se cheguem à frente com novas medidas para estimular as economias locais está a travar maiores perdas em Wall Street.A agravar o sentimento esteve a divulgação do PMI norte-americano, que mede a saúde aos setores da economia do país, com o índice a recuar para valores mínimos desde 2013 em janeiro. No Japão, os dados da produção industrial no Japão mostraram a maior contração dos últimos sete anos em fevereiro.Na agenda de hoje estão ainda os discursos de alguns membros da Reserva Federal dos Estados Unidos, incluindo Robert Kaplan, líder do banco central em Dallas, e Loretta Mester, presidente da Fed de Cleveland. Os investidores estarão atentos para perceber se alguma pista sobre a política monetária do banco central norte-americano será dada.