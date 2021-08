Regulador do Reino Unido diz "não ser capaz" de regular operações da Binance

" O regulador do mercado no Reino Unido diz que está a ser "incapaz" de lidar com a supervisão da operação da Binance Holdings no país, depois de várias semanas a tentar recolher mais informações sobre a operação comercial e a estrutura corporativa da empresa, mas sem sucesso. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, pela própria FCA (Autoridade de Conduta Financeira), num documento de onze páginas.

regulador do Reino Unido proibiu todas as empresas do grupo de operarem no país, m

as apesar de os reguladores nestas geografias estarem a fechar a porta a esta corretora low cost, os investidores continuam a conseguir olhar pelo buraco da fechadura.







O que aconteceu



A esta lista juntaram-se recentemente nomes como 15 de julho, também o regulador nos Países Baixos alertou que as empresas pertencentes ao Grupo Binance não estão autorizadas a prestar serviços e atividades no país. Isto porque, apesar de os esforços para travar o uso desta plataforma, os reguladores estão apenas a negar autorização às subsidiárias da Binance. O que acontecia no Reino Unido é que a Binance Markets Limited estaria a tentar registar-se junto dos reguladores, tal como acontece nos EUA com a Binance.US, só que o acesso foi negado.O que aconteceu no Reino Unido não impedia os utilizadores de continuarem a usar o site global , o binance.com, para investir em criptoativos, como explicou, na altura, a empresa, em declarações ao Negócios. Até porque este site está registado em nome do Binance Holdings, com sede nas Ilhas Caimão.A esta lista juntaram-se recentemente nomes como Itália, Espanha e Países Baixos . A italiana Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) alertou esta sexta-feira que a plataforma não está autorizada a operar no país, seguindo os passos dados pela espanhola Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no dia anterior. No passado dia

Com base no compromisso da empresa [Binance] até o momento, a FCA considera que a empresa não é capaz de ser supervisionada de forma eficaz. Isto é particularmente preocupante no contexto da adesão da Empresa a um Grupo global que oferece produtos financeiros complexos e de alto risco, que representam um risco significativo para os consumidores", pode ler-se na mesma nota.A Binance, atualmente maior corretora de criptomoedas em volume de transações em todo o mundo, tem estado sob forte pressão por parte dos reguladores em todo o mundo, num movimento que começou a ganhar forma pela mão da própria FCA, em julho deste ano.Na altura, o