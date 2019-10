Tarifas americanas à UE arrancam hoje. Afetam apenas 0,08% das exportações de Portugal para os EUA

Esta sexta-feira, 18 de outubro, entram em vigor as tarifas que os EUA podem aplicar às importações com origem na União Europeia, após a Organização Mundial do Comércio ter dado autorização na sequência dos subsídios europeus à Airbus. Alemanha, França, Reino Unido e Espanha serão os principais afetados. Já Portugal terá um impacto limitado, tal como o Negócios já tinha escrito e como confirma uma análise do professor Eric Dor.





"As importações de bens sujeitas a tarifas aduaneiras adicionais apenas representam 0,08% (três milhões de euros) do total das exportações de Portugal para os EUA em 2018 e 0,12% em média nos últimos cinco anos", revela a análise realizada pelo diretor dos estudos económicos da escola francesa IESEG School of Management. Esta é a potencial exposição "direta" das tarifas norte-americanas à economia portuguesa.



No entanto, Eric Dor recorda que "há empresas em Portugal que podem ser indiretamente impactadas se venderem produtos [que servem de "inputs"] a produtores de outros países da UE que sejam penalizados pelas tarifas aduaneiras adicionais nas exportações para os EUA".