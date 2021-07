Rendas nas grandes cidades em queda

No primeiro trimestre, as rendas caíram ou ficaram praticamente estagnadas em 14 das 24 cidades com mais de 100 mil habitantes. A maior queda observou-se em Matosinhos, mas também em Lisboa e no Porto há reduções expressivas.



03 de Julho de 2021







... Correção: A legenda está trocada. A amarelo as rendas correspondentes ao primeiro trimestre de 2020; a azul as correspondentes ao primeiro trimestre de 2020.

Os valores são em euros por metro quadrado.



