Em 2018, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) fechou o orçamento com um resultado positivo de 127 mil euros, o que compara com os 1,4 milhões de euros de 2017, segundo o relatório anual do regulador divulgado esta quarta-feira, 26 de junho.

O regulador explica ainda que "as despesas com fornecimentos e serviços externos registaram um crescimento de 5% ou 151 mil euros, que a par com o acréscimo de 20% (cerca de 300 mil euros) na rubrica de amortizações e depreciações do exercício, são materializações do programa de transformação".



Do lado da receita, o volume baixou devido às operações de concentração na intermediação financeira, "com impacto nas taxas cobradas". "Vale a pena ainda notar que a impossibilidade de efetuar aplicações financeiras fora do universo IGCP, limita a gestão dos recursos financeiros da CMVM que se vê assim impedida de realizar aplicações em soluções com melhor rentabilidade para um nível de risco aproximado", assinala a CMVM.



O ativo do regulador cresceu 1% para os 60,7 milhões de euros, dos quais 57 milhões de euros representam fundos próprios.

No ano passado, as receitas (22,8 milhões de euros) superaram as despesas (22,7 milhões de euros), tendo sido feito um reforço das reservas. Face a 2017, as receitas baixaram 400 mil euros (23,2 milhões de euros em 2017) e as despesas aumentaram em 900 mil euros (22,7 milhões de euros em 2017)."A rubrica de gastos com pessoal aumentou 4% ou 640 mil euros, refletindo o aumento do número de colaboradores em efetividade de funções e o facto de, em parte do ano, o Conselho de Administração ter trabalhado com menos um membro do que o previsto estatutariamente", explica a CMVM no relatório. O número de trabalhadores aumentou de 225 para 241.