Rival da Tinder dispara 76% na estreia em bolsa

As ações da aplicação de encontros Bumble, que rivaliza com a Tinder, estão a valorizar 76,7% na estreia em bolsa esta quinta-feira. Os títulos estão a cotar nos 76 dólares, muito acima dos 43 dólares a que fechou a oferta pública de subscrição, o que lhe permitiu angariar um total de 2,2 mil milhões de dólares – o equivalente a 1,8 mil milhões de euros.





A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) confere à empresa uma capitalização bolsista de 7 mil milhões de dólares, já que esta vendeu 50 milhões de ações. Este cenário reflete um aumento da fasquia face à expetativa inicial: a Bumble propunha-se, numa primeira fase, a vender apenas 45 milhões de ações por um preço que oscilava entre os 37 e os 39 dólares.





Algumas aplicações de encontros estão a ganhar ímpeto durante a crise da covid-19, já que a obrigação de confinar levou muitos a procurarem soluções amorosas online. A empresa tinha 42 milhões de utilizadores ativos no final de setembro, dos quais 2,5 milhões pagavam subscrição, um aumento de 22% em comparação com o ano anterior. No que toca à dívida, contava 900 milhões.





Esta aplicação foi fundada em 2014 por Whitney Wolfe Herd, co-fundadora da Tinder, que abandonou a sua primeira empresa alegando que os restantes fundadores a terão assediado sexualmente. O caso ficou fechado depois de a empresa dona da Tinder, a Match Group, ter pago 1 milhão de dólares como compensação.





Herd tornou-se CEO da Bumble em 2019, depois de a Blackstone ter investido 3 milhões para adquirir uma posição maioritária na MagicLab, que por essa altura detinha a Bumble.



(Notícia atualizada às 17:44 com cotação das ações)