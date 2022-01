Saída de Horta Osório tira 1,8 mil milhões ao Credit Suisse. Banco tem pior semana num ano

1.741 milhões de euros) para os atuais

22,8 mil milhões de euros).O gestor português tinha sido chamado em abril para gerir a crise, considerada uma das piores para a instituição desde 2008. António Horta Osório renunciou ao cargo de presidente do Credit Suisse nove meses após ter assumido a liderança da instituição bancária.A decisão foi tomada na sequência de uma investigação interna após o gestor ter admitido que quebrou as regras decretadas na Suíça. No final de novembro, o gestor português terá violado a lei na Suíça, com uma viagem entre Zurique e Londres, um dia depois de ter sido imposta a quarentena de 10 dias nas chegadas do Reino Unido e de outros países devido à variante ómicron.O banco nomeou Axel P. Lehmann, um membro do conselho do Credit Suisse que supervisiona o comitê de risco do banco, para substituir Horta Osório, com efeitos imediatos.