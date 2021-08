Santander elege Altri como uma escolha preferencial no terceiro trimestre

Leia Também Altri beneficia com subida de 70% da pasta de papel este ano na Europa

A Altri foi elegida como uma "top pick" entre as empresas da Península Ibérica pelos analistas do Santander, que vê a papeleira bem posicionada para capitalizar os bons resultados que obteve no primeiro semestre deste ano, mas que não se espelharam na prestação em bolsa. Desde que apresentou um aumento homólogo de quase 400% nos lucros, a 29 de julho, a empresa portuguesa não foi além de uma queda de 2%.Contudo, o banco de investimento reforça a recomendação de "comprar" para as ações da Altri e um preço-alvo de 8 euros por ação, o que representa um retorno potencial de cerca de 50% face ao fecho de sexta-feira. Apesar da visão otimista, o Santander considera que "o potencial de subida é mais baixo do que o da [rival espanhola] Ence, mas o perfil de risco é também menor", diz numa nota a que o Negócios teve acesso, adiantando ainda que "os múltiplos de negociação são atrativos".Na mesma nota, os analistas realçam que a procura pela pasta de papel se mantém robusta e o quatro trimestre é tradicionalmente positivo neste campo. "Vemos o modelo oferta/procura em equilíbrio até à segunda metade de 2022, pelo menos, apesar de a nova capacidade que vai chegar ao mercado, numa altura em que os 'players' do setor estão a chegar ao limite da sua capacidade e assumindo uma subida da procura pela pasta de 2% ao ano".