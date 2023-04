Santander Totta emite 750 milhões em nova dívida

Leia Também Elétricos e usados aceleram crédito do Santander Consumer Finance

O Banco Santander Totta anunciou esta sexta-feira a emissão de 750 milhões de euros em obrigações cobertas a cinco anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores do Mercado Imobiliário (CMVM)."O Banco Santander Totta, S.A. informa que realizou uma emissão de obrigações cobertas no montante de 750 milhões de euros, com vencimento em abril de 2028, com um cupão de 3,375%", revela a instituição no documento.As obrigações cobertas têm a particularidade de estarem sempre garantidas por ativos de cobertura de elevada qualidade, como hipotecas ou títulos de divida soberana.O Santander informa ainda que emissão foi colocada apenas junto de investidores institucionais e que "tem por objetivo diversificar as fontes de financiamento"."A respetiva emissão terá liquidação no dia 19 de abril de 2023", pode também ler-se.