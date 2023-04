Atrium, a segunda SIGI da Sonae Sierra e do Bankinter, entra na bolsa de Lisboa

A sociedade de investimento e gestão imobiliária (SIGI) constituída pelo Bankinter e pela Sonae Sierra em meados do ano passado, a Atrium Bire, entrou esta quinta-feira na bolsa de Lisboa. A empresa informou que "as ações representativas do seu capital social foram admitidas à negociação no sistema de negociação multilateral Euronext Access gerido pela Euronext Lisbon".



Cada ação da nova cotada da bolsa negoceia nos 3,12 euros. Em comunicado, as duas entidades adiantam que "a admissão à negociação no Euronext Access das ações representativas do capital social da Atrium disponibiliza ao público um instrumento alternativo para os seus investimentos".





no mercado Euronext Access Lisboa

Olimpo Real Estate Portugal, SIGI, S.A. (ORES Portugal). Cada ação da empresa vale atualmente 3,70 euros.

"Com a admissão à negociação no Euronext Access, qualquer investidor poderá, a partir de agora, adquirir ações da Atrium naquele mercado. Para investidores privados, a aquisição de ações da Atrium é uma oportunidade de investir indiretamente num ativo imobiliário emblemático na cidade de Lisboa – o assim conhecido, Atrium Saldanha", refere a nota.Atualmente, o capital da SIGI é detido em 66,25% por um conjunto alargado de investidores, tanto de Portugal como de Espanha, sendo o restante capital detido pelo Bankinter, Sierra (ambos gestores da SIGI e do ativo) e Kostas Holding Unipessoal, em 10%, 3,75% e 20%, respetivamente.Esta é a segunda SIGI que o Bankinter e a Sonae Sierra admitem à negociação na bolsa de Lisboa. Em junho de 2020 entrou também