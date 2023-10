Sonae Sierra e GFH arrancam com investimento de 45 milhões no Porto

Um ano depois do inicialmente previsto, a Sonae Sierra e o GFH (Grupo Ferreira Holding) iniciaram recentemente a construção do complexo de escritório Viva Offices, na Zona Empresarial do Porto.

Um projeto que "resulta de uma parceria 50%/50% entre as duas empresas, com um investimento de mais de 45 milhões de euros" e "data prevista de conclusão para o primeiro trimestre de 2025", avança a Sonae Sierra, esta quinta-feira, 12 de outubro, em comunicado.

Numa primeira fase, o Viva Offices integrará uma torre de escritórios com mais de 19 mil metros quadrados de área bruta de construção, distribuída por nove andares, "com cerca de dois mil metros quadrados por piso sem barreiras ou pilares e com grandes varandas, proporcionando uma vista panorâmica de 360º", realça o braço imobiliário do grupo Sonae.

O Viva Offices, que será também dotado de "mais de 300 lugares de estacionamento", está a ser construído num terreno situado na Rua do Eng. Ferreira Dias, nas traseiras da RAR Açúcar, que serviu em tempos de armazenamento de matéria-prima das refinarias do grupo RAR, que o viria a vender em 2019 ao GFH.

Da autoria do gabinete de arquitetura Broadway Malyan, o Viva Offices "está projetado para dar resposta às necessidades atuais e futuras dos escritórios, em que as equipas trabalham em regimes híbridos e com horários mais flexíveis", enfatiza a Sonae Sierra, detalhando que "o espaço permite a organização modular, com áreas de ‘co-working’ e amplos espaços exteriores, que são simultaneamente locais de reunião e de convívio".

Para Alexandre Fernandes, administrador da área de developments da Sonae Sierra, "o arranque de construção deste projeto é um marco para a parceria" estabelecida com o GFH.

"O Viva Offices é a materialização da visão da Sierra, na sua afirmação como especialista em projetos de reconversão urbana, com vista ao desenvolvimento das cidades do futuro", afirma, afiançado que se trata de "um projeto diferenciador que vai ser uma referência no Porto pela qualidade, dimensão e características e que vai gerar interesse no mercado, a nível nacional e internacional".

Já Rui d´Ávila, administrador do GFH, afirma que "a parceria com a Sierra é muito forte dadas as sinergias e capacidades específicas de cada um", manifestado a convicção de que "este projeto vai marcar a profunda reconversão da Zona Empresarial do Porto e atrair empresas de grande qualidade".

De resto, a Sonae Sierra assegura que "o projeto foi concebido mediante exigentes requisitos de sustentabilidade, de modo a proporcionar um elevado desempenho ambiental e energético, com altos níveis de conforto".

"Em paralelo, os mais de 12 mil metros quadrados de jardins e espaços verdes propiciam múltiplas zonas de lazer e de interação social, contribuindo também para a melhoria do ecossistema e da biodiversidade local", remata.