Sonae Sierra compra Atrium Saldanha em sociedade com o Bankinter

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Atrium Saldanha foi comprado pela Soane Sierra em sociedade pelo Bankinter, que participou no negócio através de uma subsidiária do banco, o Bankinter Investment, anunciaram em comunicado os intervenientes que constituem a Sociedade Portuguesa de Gestão e Investimento Imobiliário (SIGI), sem revelar o valor do negócio.



Os investidores revelam ainda que a transação envolve a compra de 100% das ações da Imobiliária do Saldanha, S.A (IMOSAL), uma sociedade detida a 100% pela Kostas, sendo que o grupo vendedor Fibeira, de Armando Martins, vai manter 20% da nova sociedade resultante do negócio.



O negócio está em fase de conclusão, mas aguarda ainda a luz verde da Autoridade da Concorrência, que já foi notificada.



No edifício Atrium Saldanha, localizado no centro de Lisboa, funciona um centro comercial e escritórios. O imóvel foi desenvolvido, há 24 anos, pelo vendedor Armando Martins, que encomendou o seu projeto ao arquiteto Ricardo Bofill.



A Sonae Sierra detém 27 centros comerciais espalhados por Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Roménia, Brasil e Colômbia.



Em Portugal, a Sierra é proprietária dos centros comerciais Colombo, Vasco da Gama, ArrábidaShopping, GaiaShopping, NorteShopping, Via Catarina Shopping, CascaiShopping, Estação Viana Shopping (Viana do Castelo), GuimarãeShopping, MaiaShopping, MadeiraShopping, Serra Shopping (Covilhã) e Parque Atlântico (Ponta Delgada).