Siza Vieira: Fundo do Consumidor vai aumentar apoio aos centros de arbitragem em 350 mil euros

Depois de no ano passado ter anunciado uma reestruturação dos centros de arbitragem, o Governo anunciou agora um aumento do apoio a estes centros.

Lusa

O Fundo do Apoio ao Consumidor vai aumentar o apoio aos centros de arbitragem, anunciou esta sexta-feira, 15 de março, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, na cerimónia sobre "novos desafios para o consumidor" que assinala a celebração do Dia Mundial do Consumidor.

A sessão de abertura desta conferência foi conduzida por Siza Vieira que aproveitou a ocasião para anunciar um aumento do apoio do Fundo do Consumidor aos centros de arbitragem.

Será, assim, lançada em abril uma linha de financiamento (eixo A) de 350 mil euros com este objetivo.

Em entrevista ao Negócios, João Torres, secretário de Estado da Defesa do Consumidor, já tinha sublinhado a intenção do governo em dinamizar a rede alternativa de litígios de consumo, corporizada pelos centros de arbitragem.