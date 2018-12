Suécia surpreende e sobe juros pela primeira vez em sete anos

Pela primeira vez em sete anos, o banco central da Suécia (Riksbank) subiu as taxas de juro, surpreendendo muitos no mercado, já que o conselho executivo optou por se concentrar no baixo nível de desemprego, passando para segundo plano a incerteza criada pelos conflitos no comércio internacional.





Continuar a ler Com a inflação a parecer estável em torno do objectivo de médio prazo no Riksbank, nos 2%, a "necessidade de uma política monetária altamente expansionista diminuiu ligeiramente", afirmou o banco central sueco nesta quinta-feira, 20 de Dezembro.



Os governadores, que tinham admitido uma subida este mês ou em fevereiro, disseram que a próxima subida da taxa de juro só deverá ocorrer na segunda metade de 2019.



A coroa sueca estava a valorizar cerca de 1% face ao euro, para 0,097 euros, o que é o maior ganho desde o início de Outubro.

O Riksbank, baseado em Estocolmo, acrescentou 0,25 pontos percentuais na sua taxa de juro directora, elevando-a para -0,25%. A decisão era esperada por menos de metade dos 24 economistas questionados pela agência Bloomberg.