Na Suécia, os juros diretores atingiram o nível mais baixo em fevereiro de 2016 com uma descida para os -0,5%. Em dezembro do ano passado, o Riksbank efetuou a primeira subida para os -0,25% e, um ano depois, volta a subir para os 0%.



Segundo a Bloomberg, ao justificar a decisão, o governador do Banco da Suécia, Stefan Ingves, desvalorizou a travagem da economia, realçando os "perigos" de custos de financiamento muito baixos, nomeadamente o investimento em ativos mais arriscados.



Os juros negativos têm sido usados pelos bancos centrais como um incentivo aos bancos para emprestarem dinheiro dado que são "penalizados" se o guardarem nos cofres. A subida dos juros na Suécia para o patamar zero retirará alguma pressão à indústria financeira.



A Suécia torna-se assim a primeira economia avançada que praticou juros negativos a sair dessa situação, servindo de caso "experimental" para os restantes bancos centrais nessa situação, como é o caso do Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Suíça (SNB), o Banco da Dinamarca e o Banco do Japão. Ainda assim, o Riksbank antecipa que os juros deverão manter-se nos 0%, um nível historicamente baixo, "durante os próximos anos".



Para o banco central, esta decisão não é incompatível com uma política monetária expansionista até porque o quantitative easing (QE) - a compra de ativos, nomeadamente de dívida pública - mantém-se até chegar a um total de 45 mil milhões de coroas suecas entre julho deste ano e dezembro do próximo ano. "Com esta política monetária expansionista, a economia deverá estar equilibrada nos próximos anos e as condições serão boas para a inflação se manter próxima da meta no futuro", escreve o banco central.



Esta decisão arrojada face à tendência dos outros bancos centrais - o BCE baixou uma das suas taxas para -0,5% em setembro, por exemplo - não é, porém, irreversível. "Se o 'outlook' da economia e as perspetivas de inflação mudarem, a política monetária poderá ter de ser ajustada", admite o Riksbank, sugerindo que tanto pode subir como descer os juros ou tomar outras medidas para tornar a política monetária mais acomodatícia.



Citado pela Bloomberg, o economista da Morgan Stanley, João Almeida, considera que a medida pode ser vista como "contra-intuitiva" dado que a economia sueca também foi afetada negativamente pela queda da produção industrial a nível mundial. "Contudo, de um ponto de vista cíclico, a Suécia é uma economia com um hiato do produto [PIB] positivo e a inflação não está longe do objetivo", acrescentou.



A decisão é polémica e poderá ser comparada à subida dos juros em plena crise, em 2010, o que na altura foi duramente criticado por vários economistas, inclusive o Nobel da Economia Paul Krugman. Mesmo dentro do Riksbank, a decisão desta quinta-feira não foi consensual: os vice-governadores Anna Breman e Per Jansson mostraram "reservas" contra a subida dos juros, mostrando preferência por uma indicação [forward guidance] de que os juros iriam subir no futuro em vez de uma subida imediata.



Noruega sugere que pode subir juros em 2020

Numa situação diferente está o banco central da Noruega que durante este ano esteve a "apertar" a política monetária com a subida dos juros, em contraciclo com os bancos centrais das economias avançadas. O Norges Bank manteve esta quinta-feira os juros nos 1,5%, tal como era esperado pelos mercados, mas deixou uma pista subtil de que não se deve excluir um cenário de subida dos juros em 2020.

O banco central da Suécia, o Riksbank, decidiu esta quinta-feira, 19 de dezembro , subir os juros diretores em 25 pontos base para os 0%, virando assim a página dos juros negativos que marcou a política monetária do país desde 2015. Com esta subida, os juros regressam ao patamar de outubro de 2014.Apesar da desaceleração da economia sueca, o banco central considera que a aproximação da inflação aos 2% e o crescimento do PIB numa "situação normal" permitem uma subida dos juros. Esta decisão já era antecipada pelos mercados dado que esta subida tinha sido prevista na reunião de outubro.