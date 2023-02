Todos os fundos PPR perderam dinheiro em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os investidores que detêm Planos de Poupança Reforma (PPR) na forma de fundos não tiveram sorte em 2022. Apesar de serem produtos com menor risco, a rendibilidade deste tipo de investimento foi negativa em 2022, tendo todos os que são comercializados em Portugal perdido dinheiro. No entanto, a história muda de figura quando se olha a médio prazo: a cinco anos as rendibilidades já passam a positivas.





