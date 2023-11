Transformar ESMA em SEC? Laginha de Sousa “discorda”

O presidente da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, “discorda plenamente” com a ideia de que a transfiguração do regulador europeu do mercado de capitais (ESMA) para um supervisor com mais poderes, como é o caso do supervisor norte-americano (SEC), seja a solução para fazer crescer o mercado. E tem exemplos que comprovam a sua teoria.





...