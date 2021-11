Twitter diz a Musk que venda participação de 21 mil milhões na Tesla

Elon Musk perguntou e o Twitter respondeu-lhe. Os seguidores na rede social recomendaram ao CEO da Tesla que venda uma participação de 10% na tecnológica, avaliada em cerca de 21 mil milhões de dólares. Em causa está o facto de Musk não pagar impostos sobre parte da riqueza que detém já que está cristalizada nestes títulos.





Uma maioria de 3,5 milhões de utilizadores do Twitter que participaram no inquérito (ou 58%) disse apoiar a decisão de Musk de vender a participação, de acordo com os resultados do questionário realizado online entre sábado e domingo.



Foi o próprio Musk que lançou a ideia de vender as 170,5 milhões de ações que detém. "Eu estava pronto para aceitar qualquer resultado", disse Musk numa publicação após o inquérito ter fechado, sem especificar, no entanto, se vai avançar com alguma alienação.



Musk é a pessoa mais rica do mundo graças às valorizações das ações da Tesla já que o CEO não recebe salário ou prémios em dinheiro, sendo pago em títulos. Assim, diz que a única forma de pagar impostos pessoalmente sobre estas ações é se as vender (realizando mais valias sobre as quais seja taxado).





Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021