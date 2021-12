Musk vende mais 934 mil ações da Tesla no valor de 884 milhões de dólares

Leia Também Musk ultrapassa Bezos e é agora o mais rico do mundo

Leia Também Ações da Tesla caem mais de 5% depois de Twitter dizer a Musk para vender participação de 21 mil milhões

Elon Musk já vendeu 12,9 milhões de ações da Tesla no espaço de poucas semanas, encaixando 13,6 mil milhões de dólares, o equivalente a 12,02 mil milhões de euros. O homem mais rico do mundo, de acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg, está a aproximar-se a passos largos do objetivo de vender 10% da participação que detém na Tesla.De acordo com uma declaração enviada ao regulador de mercado norte-americano, Elon Musk desfez-se esta quinta-feira de 934.091 ações da Tesla, por um valor que ultrapassa os 884 milhões de dólares (745,96 milhões de euros).O sul-africano, dono da Tesla e também da SpaceX, tem vendido milhões de ações ao longo das últimas semanas, desde que perguntou aos utilizadores do Twitter se deveria reduzir a participação que tem na empresa.Feitas as contas, Elon Musk já está a 75% do objetivo que delineou para atingir a venda de 10% da participação, nota a Bloomberg. O dono da Tesla precisa de vender um total de 17 milhões de ações.Esta quinta-feira as ações da Tesla fecharam a cair 5,03%, a cotar nos 926,92 dólares. Antes da abertura do mercado, esta sexta-feira, os títulos estão a ceder 1,50%.Mesmo com as vendas de ações, que compõem a fatia de leão da fortuna de Elon Musk, o sul-africano continua a ser o homem mais rico do mundo, com um património estimado de 243 mil milhões de dólares, 214,71 mil milhões de euros.Jeff Bezos, o fundador da Amazon e da Blue Origin, que antes tinha o título de homem mais rico do mundo, ocupa o segundo lugar da lista, com uma fortuna estimada de 194 mil milhões de dólares (171,41 mil milhões de euros).