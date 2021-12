Elon Musk diz que vai pagar “mais de 11 mil milhões” em impostos este ano

Elon Musk recorreu ao Twitter para dar conta do valor de impostos que vai pagar em 2021. "Para quem esteja com dúvidas, vou pagar mais de 11 mil milhões de dólares em impostos este ano", escreveu o magnata sul-africano na rede social Twitter.







À atual conversão, trata-se de um valor que ronda os 9,76 mil milhões de euros.

Elon Musk, que é o dono da Tesla e também da empresa de exploração espacial SpaceX, é o homem mais rico do mundo, de acordo com a estimativo do índice de multimilionários da Bloomberg. De acordo com esta lista, a fortuna de Musk rondará os 243 mil milhões de dólares (215,55 mil milhões de euros). A comparar com o segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, Musk tem uma fortuna 48 mil milhões de dólares maior do que a do criador da Amazon.

A fortuna de Elon Musk está assente nas ações que detém da companhia de automóveis elétricos. E, ao longo das últimas semanas, Musk tem vindo a reduzir a participação que detém na empresa, através da venda de ações, depois de perguntar no Twitter se deveria vender 10% da participação. No espaço de poucas semanas, Musk já vendeu ações da Tesla no valor de 14 mil milhões de dólares.



Mas, apesar da questão no Twitter ter reunido milhões de votos, já existia a probabilidade de Musk começar a vender ações na mesma. Tudo porque o fundador da Tesla tinha "stock options", recebidas em 2012, que expiravam em agosto do próximo ano.