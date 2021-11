Ações da Tesla caem mais de 5% depois de Twitter dizer a Musk para vender participação de 21 mil milhões

A resposta à questão feita por Elon Musk no Twitter não estará a agradar aos investidores da Tesla. Este fim-de-semana, Musk, que é fundador e CEO da Tesla, perguntou aos seguidores do Twitter se deveria vender a participação de 10% que tem na empresa, avaliada em cerca de 21 mil milhões de dólares. Segundo a contextualização do multimilionário, que ocupa o posto de homem mais rico do mundo, apenas através da venda das ações que tem é que poderia pagar impostos.

Cerca de 58% dos participantes responderam que Musk deveria vender a participação. Ainda antes do encerramento desta questão, Musk indicou que "estava pronto a agir de acordo com qualquer um dos resultados".



Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Esta manhã, muito antes da abertura de Wall Street, onde a Tesla é cotada, as ações da empresa estão a cair cerca de 5,36% face aos 1.222,29 dólares do fecho de sexta-feira.

Elon Musk é uma presença habitual no Twitter e, em várias situações, as declarações que faz na rede social refletem-se nas ações da Tesla ou mesmo noutras áreas, como é o caso das criptomoedas.





Uma vez que a fortuna de Musk está ancorada nas ações da Tesla, o facto de os títulos da empresa estarem a valorizar 73% este ano já deu ao sul-africano o lugar de homem mais rico do mundo. Segundo o índice de multimilionários da Bloomberg, Musk tem uma fortuna avaliada em 338 mil milhões de dólares, vários furos acima dos 202 mil milhões de Jeff Bezos, o segundo mais rico.

O facto de a Tesla ter atingindo a 25 de outubro um valor de mercado acima de um bilião de dólares, juntando-se ao clube das "trillion dollar babies" também ajudou Musk a consolidar o lugar no topo da lista. Só no dia em que a empresa de automóveis elétricos chegou à marca do bilião, Musk viu o seu património engordar 36 mil milhões de dólares.





Uma "novela bizarra que só poderia acontecer a uma empresa"



Daniel Ives, analista da Wedbush, contextualiza que, qualquer que fosse o desfecho desta questão no Twitter, "já era conhecido que Musk tinha um elevado montante de impostos a caminho", sendo expectável que "vendesse algumas ações antes de o ano terminar".



"Com uma conta de impostos calculada em cerca de dez mil milhões de dólares, vender ações ao longo dos próximos meses não é uma surpresa, embora fazer uma pergunta no Twitter para vender 10% das suas ações é mais uma novela bizarra que só poderia acontecer a uma empresa e a um CEO no mundo, Musk", comenta Ives.



De qualquer forma, Musk indica que "10% é um valor mais alto que poderá surpreender alguns investidores mas que, em último caso, é um número digerível e que não gera preocupação excessiva".



A Wedbush mantém o nível de "outperform" para as ações da Tesla, indicando que a empresa continua bem posicionada para "manter-se na liderança da curva de adoção dos veículos elétricos".