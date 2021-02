UBS recomenda "vender" EDP Renováveis. Ações caem mais de 8% e lideram quedas na Europa

Leia Também EDP Renováveis entra na Hungria com projeto solar de 50 MW

A EDP Renováveis anunciou nesta sexta-feira que ganhou um contrato a 15 anos para vender a energia produzida por um projeto solar fotovoltaico na Hungria que totaliza 50 MW e com o início de operações esperado para 2022.

A EDP Renováveis está a afundar 8,62% para os 20,15 euros por ação, o que representa um mínimo desde o final de dezembro do ano passado. Assim, a empresa nacional regista a maior queda do dia do índice Stoxx 600 - que agrupa as 600 maiores cotadas da Europa -, depois de o banco UBS ter iniciado a sua cobertura com recomendação para "vender".O banco suíço deu início à sua cobertura às maiores empresas do setor na Península Ibérica, tendo elegido a espanhola Endesa como melhor opção para investir, dando recomendações de "comprar" para a Iberdrola e para a Naturgy.Para a EDP Renováveis a recomendação foi de "vender" as ações da cotada, levando-a para mínimos do final de dezembro do ano passado. Ainda assim, a empresa continua a negociar 2% acima da sua média móvel dos últimos 90 dias e mais de 22% face à média dos últimos 200 dias de negociação.Hoje, o dia está a pintar-se de "vermelho" em praticamente todos os setores na Europa e o das "utilities" perde cerca de 0,6%.As duas cotadas da família EDP estão entre os três piores desempenhos do dia no setor. O banco UBS deu conta de também ter iniciado a cobertura da EDP com uma recomendação de "neutral" e um preço-alvo de 5,25 euros por ação.As ações da EDP ressentiram-se e caíram 3,19% para os 4,848 euros por ação, o que também é um mínimo desde dezembro do ano passado. A empresa é a terceira pior "performer" do setor e a quinta pior em toda a Europa.