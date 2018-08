Um dos principais accionistas diz que não pretende financiar saída de bolsa da Tesla

Num dos

acerca do assunto, o CEO da Tesla escreveu: "Estou a considerar fazer da Tesla uma empresa de capital fechado, a um preço de 420 dólares por acção. Financiamento assegurado", escreveu. De acordo com o mesmo, a "única razão pela qual isto (retirar a Tesla de bolsa) não é certo é porque está dependente do voto dos accionistas".



Posteriormente, acrescentou, pela mesma via, que contava com muitos dos accionistas actuais, os quais esperava que se mantivessem na administração depois de se avançar com a saída dos mercados.









decisivo nesta decisão. Uma fonte próxima do fundo saudita Public Investment Fund (PIF) disse não haver qualquer interesse em financiar a saída de bolsa da Tesla, naquela que seria a retirada de mercado mais cara de sempre 72 mil milhões de dólares.



ove accionistas da Tesla confirmaram à Bloomberg que já tinham conhecimento das intenções de Musk desde a semana passada, dizendo que houve várias reuniões e que estariam a ser dados os "passos apropriados" para avaliar esta hipótese. Mas quanto a questões de financiamento, não se alongaram: Musk "abordou os financiadores para que isso ocorresse", declararam apenas. Este sábado a Reuters acrescenta outro accionista decisivo nesta decisão. Uma fonte próxima do fundo saudita

Na última semana, Elon Musk surpreendeu, mais uma vez, tudo e todos. E não foi com novos lançamentos. Foi com um tweet em que admitia retirar a Tesla da bolsa.Nessa altura, n

Essa mesma fonte garantiu mesmo que o fundo não estava envolvido em qualquer financiamento. Até porque não avançaria num negócio desses sem saber a posição do Softbank. A Reuters já noticiou que o SoftBank não está, de momento, a tentar qualquer negócio para a Tesla, dado o seu envolvimento na rival GM Cruise.





Os investidores e analistas apontavam a PIF como possível financiadora. Detém 5% da Tesla.



A administração da Tesla vai tomar uma decisão sobre se contrata assessorias e se faz uma análise formal nos próximos dias, avança a Reuters.



Certo é que Elon Musk já foi processador pelos seus tweets. Segundo a Reuters, na sexta-feira a Tesla e o seu CEO foram alvo de uma acção de um investidor que alega que os tweets de Musk defraudaram os accionistas num esquema alegadamente de manipulação do preço das acções, desde que a 7 de Agosto Musk escreveu sobre a possibilidade de sair de bolsa.