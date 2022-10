Um quarto dos investidores nacionais não lê contratos

A confiança no gestor financeiro ou a desvalorização da importância dos contratos leva a que um quarto dos investidores portugueses não chegue sequer a ler a documentação. A conclusão é da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que fez o retrato do investidor português: homem, financeiramente mais resiliente, com preferência por fundos e cada vez mais online (o que traz riscos específicos).

...