Vendas da H&M levam acções para maior subida em 16 anos

A H&M revelou que as vendas cresceram para 55,82 mil milhões de coroas suecas, superando até as estimativas mais altas para os resultados da retalhista no terceiro trimestre. Esta surpresa positiva levou as acções a registarem a maior subida em 16 anos.

As acções da H&M registaram a maior subida em 16 anos depois de a retalhista ter revelado um crescimento das vendas que surpreendeu os investidores. Este resultado foi uma "lufada de ar fresco" para uma empresa cujo desempenho em bolsa tem sido pressionado pela queda dos lucros e pelo acumular dos inventários ao longo dos últimos anos.