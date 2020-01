"É uma mudança natural, após 20 anos como chairman, entregar o lugar ao Karl-Johan, que é CEO há mais de 10 anos", afirma Stefan Persson no comunicado divulgado pela empresa, referindo que continuará a ser um "dono comprometido" com a empresa mas numa "posição diferente".



Para Stefan Persson esta é uma altura "favorável" para fazer esta mudança uma vez que a H&M "melhorou gradualmente os lucros" e tem uma "forte posição" no mercado. "Os investimentos [feitos nos últimos anos] estão agora a começar a compensar em termos da melhoria da satisfação dos clientes, vendas e lucros", argumenta.



Nos três meses terminados em novembro, a H&M registou um lucro antes de impostos de 5,4 mil milhões de coroas suecas, o equivalente a 561 milhões de dólares ou a 510 milhões de euros, acima dos 4,8 mil milhões de coroas suecas que os analistas esperavam.



No ano passado, as ações da H&M somaram mais de 35%, superando a evolução do índice sueco, o OMX Stockholm Index, que subiu 19%. Dos 33 analistas consultados pela Bloomberg, sete recomendam a compra das ações, enquanto os restantes aconselham os seus clientes a manter a posição ou a vendê-la.



Em reação a esta notícia e aos resultados, as ações da H&M estão a subir 10% neste início de sessão em Estocolmo, a maior subida da cotada desde junho. Os títulos negociam em máximos de 2017.



(Notícia atualizada às 8h27 com a reação das ações à notícia)

Aos 72 anos, Stefan Persson vai abandonar o lugar de presidente do conselho de administração da empresa sueca Hennes & Mauritz (H&M), após ter assumido as rédeas da empresa criada pelo seu pai, Erling Persson, em 1982.Em substituição, o seu filho Karl-Johan Persson passará de presidente executivo (CEO) para o lugar de chairman. Já a diretora de operações, Helena Helmersson, irá subir para o lugar de CEO. O anúncio foi feito pela empresa esta quinta-feira, 30 de janeiro, em antecipação da assembleia geral que será realizada em maio deste ano.