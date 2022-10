Vice-presidente do BCE admite "recessão técnica nos próximos trimestres"

Luis de Guindos, admite que a Europa vá enfrentar uma recessão nos próximos meses, ainda que "não muito profunda", contrariamente ao que foi previsto pelo próprio BCE em setembro.



Guindos

Guindos chamou também a atenção para a inflação, que está "cada vez mais difundida e incorporada no cabaz de compras". Esta deve manter-se "em níveis altos até finais do ano", o que fará com que o BCE continue a subir os juros, avançou.

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE),"Todas as previsões vão na mesma direção, de menor crescimento e mais inflação. Não se descarta uma recessão técnica nos próximos trimestres, não muito profunda", disseesta segunda-feira, num discurso em Madrid, no Conselho Geral de Economistas de Espanha, citado pelo jornal Cinco Días.Nas previsões de setembro esta hipótese foi afastada, em termos gerais, pelo BCE, ainda que tivesse deixado a ressalva que um choque energético muito grave - naquele que foi o cenário mais negativo - poderia ter esse resultado em 2023, com uma contração de 0,9% do PIB.