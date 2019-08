Os principais mercados norte-americanos fazem uma pausa nos ganhos, com os investidores já de olhos postos no discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, que estará esta sexta-feira em Jackson Hole.

Aos investidores interessa tentar perceber se haverá uma maior flexibilização da política monetária por parte da Fed, numa altura em que a guerra comercial entre os EUA e a China parece estar longe de estar resolvida e de grandes receios com os crescentes sinais de recessão económica. Os analistas antecipam um novo corte na taxa de juro diretora do país já para o próximo mês.



Por esta altura, o Dow Jones, cai 0,2% para os 26.086,86 pontos, o S&P500 perde 0,4% para os 2.911,25 pontos e o Nasdaq desvaloriza 0,4% para os 7.970,79 pontos.



Entre as empresas, destaque para as ações da HP que estão a cair 2% depois de o Citigroup ter revisto em baixa a recomendação para os títulos da fabricante de computadores de "comprar" para "neutral".

