Wall Street acompanha ganhos da Europa. Trump aliviou mercados

Na semana passada, o índice S&P 500 registou a sua maior queda semanal desde maio, depois de ambos os países terem ameaçado aplicar mais tarifas e Donald Trump ter dito às empresas norte-americanas que procurassem alternativas e saírem da China.

No entanto, esta semana abriu com a possibilidade de EUA e China se voltarem a sentar à mesa para negociar um acordo entre ambas. "A China ligou ontem à noite para a nossa equipa [negocial] e disse ‘vamos regressar à mesa’" das negociações, revelou Trump, acrescentando que "eles [China] querem calma e, francamente, isso é fantástico".



O Dow Jones sobe 0,95% para os 25.871,69 pontos, o S&P500 avança 0,84% para os 2.871,07 pontos e o Nasdaq ganha 1,05% para os 7.833,42 pontos.



Eleanor Creagh, analista na Saxo Capital Markets, disse à Bloomberg que "as últimas 72 horas deixaram os mercados financeiros e a economia global numa posição muito mais vulnerável".



Os setores mais sensíveis ao comércio, como é o caso do tecnológico, seguem em destaque com as ações da Apple a subirem mais de 1,5%. As fabricantes de chips Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices e Nvidia Corp sobem entre 1,4% e 3%.



Entre as empresas, destaque para a Celgene Corp que ganha 3,7% e a Bristol-Myers que escala 5,7%.