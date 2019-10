Wall Street em leve queda com investidores à espera da Fed

Os principais mercados de Wall Street seguem em leve queda esta quarta-feira, dia 30 de outubro. O Nasdaq Composite perde 0,11% para 8.267,31 pontos e o Standard & Poor's 500 cai 0,11% para 3.033,60 pontos. O índice Dow Jones vai perdendo 0,03% para 27.062,38 pontos.





Hoje, os investidores assumem uma postura cautelosa a aguardar pela decisão de Jerome Powell, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, que pode anunciar o terceiro corte de taxas de juro deste ano, depois das reduções em julho e setembro.





As expectativas de um novo corte subiram para 97%, segundo os analistas da Reuters, de 40% no mês anterior. A confirmar-se a taxa dos fundos federais passa a negociar num intervalo entre 1,5% e 1,75%, o mesmo nível a que estava fixada em março de 2018.





Hoje, o Departamento do Comércio dos EUA, anunciou que o PIB cresceu 1,9% no período entre julho e setembro deste ano, o que traduz uma evolução mais favorável do que era esperado pelos economistas, que apontavam para um crescimento de apenas 1,6%. Ainda assim, a economia desacelerou 2% em cadeia.





Ainda em foco está a temporada de resultados. Cerca de metade das empresas do S&P 500 já divulgaram os números e perto de 80% das que o fizeram superaram as estimativas do mercado.





Entre as empresas a General Electric sobe cerca de 10% devido aos resultados acima do previsto. Em sentido contrário a fabricante de "chips" Micro Devices cai 1,4% depois dos resultados despontadores.